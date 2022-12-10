شولتس: بوتين مصمم على حرب أوكرانيا لكن التواصل معه ضروري

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على حرب أوكرانيا، لكن لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصالات معه مفتوحة لتحيُّن لحظة إنهاء الحرب.

وأضاف خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين "عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما... إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة".

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مقتل 100 ألف جندي روسي

كما قال شولتس إنه لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في العملية العسكرية في أوكرانيا لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف.

وأضاف "رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها... في الشيشان حيث قضى تقريبا على البلد بأكمله. أو في سوريا حيث لا يوجد ضبط للنفس".

آراء مختلفة

ومضى يقول "لدينا آراء مختلفة تماما. ومع ذلك سأستمر في التحدث معه لأنني أريد أن أشعر باللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع. وهذا غير ممكن دون أن نتحدث معا".

يذكر أن شولتس من أكثر القادة الغربيين تحدثا بشكل مباشر مع بوتين منذ العملية الروسية في 24 فبراير شباط، واستمر آخر حديث بينهما عبر الهاتف لمدة ساعة وكان في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري.