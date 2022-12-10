عقوبات أميركية على 3 كيانات روسية.. بسبب "مسيّرات طهران"

فرضت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة عقوبات على 3 كيانات روسية، بينها القوات الجوية الفضائية، لدورها في "نقل طائرات مسيّرة من إيران". وتشمل العقوبات المركز رقم 924 لإدارة الطيران المسيّر وقيادة طيران النقل العسكري.

وقالت الخارجية في بيان إن "حصول روسيا على الطائرات المسيّرة من إيران يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ويؤجج الصراع في أوكرانيا".

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كما أكدت أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الوسائل المتاحة لها لعرقلة نقل الطائرات المسيّرة وستعمل على أن يواجه كل من ينخرطون في هذه الأنشطة عواقب".

"شراكة دفاعية كاملة"

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت في وقت سابق الجمعة عن قلقها من تشكل "شراكة دفاعية كاملة" بين روسيا وإيران.

كما سبق أن نددت واشنطن بالتعاون العسكري بين إيران وروسيا، لكنها تحدثت الجمعة عن علاقة واسعة النطاق تشمل معدات مثل الطائرات المسيّرة والمروحيات والطائرات المقاتلة.

"مستوى غير مسبوق"

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين إن "روسيا تسعى للتعاون مع إيران في مجالات مثل تطوير الأسلحة والتدريب".

كذلك أضاف أن "موسكو تقدم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، الأمر الذي يحول علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة".

طهران تقرّ

يشار إلى أن القوى الغربية تتهم إيران بتزويد روسيا طائرات مسيّرة تستعملها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وتستخدم موسكو بالفعل مئات من الطائرات المسيّرة "شاهد-136"، الإيرانية الصنع. غير أنها تنفي استخدام ما تسمى طائرات "كاميكازاي" المسيرة.

بينما أقرّت طهران في نوفمبر الفائت بإرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا لكنها قالت إنها زودتها بها قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.