أردوغان يهدد اليونان: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تسليح "إيجه"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده لن تقف "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت اليونان فيما سماه "تسليح" جزر بحر إيجه.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله، إن اختبار تركيا لصاروخ باليستي "يثير خوف" اليونان.

مادة اعلانية

جاءت تصريحات أردوغان في أعقاب تقارير عن مناورات عسكرية يونانية على جزيرتي رودس وليسبوس في بحر إيجه.

ويشدد المسؤولون الأتراك على أن نشر الجنود أو الأسلحة في بعض الجزر القريبة من سواحلها يشكل انتهاكاً لوضعها غير العسكري وفقاً للقانون الدولي. من جهتها تزعم أثينا أنها بحاجة للدفاع عن الجزر ضد هجوم محتمل من تركيا، مشيرة إلى أن تركيا تمتلك قوة عسكرية كبيرة على الساحل الغربي لتركيا على الجانب الآخر من الجزر.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن الولايات المتحدة لا تزال تدعم جماعات مسلحة في شمال سوريا، حيث شنت تركيا مؤخراً قصفاً جوياً ومدفعياً على المنطقة.

وأضاف أن واشنطن أرسلت ما بين أربعة وخمسة آلاف شاحنة أسلحة إلى شمال سوريا لوحدات حماية الشعب الكردية.

وقد شنت تركيا سلسلة ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في اسطنبول في 13 نوفمبر أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات. وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري "وحدات حماية الشعب". نفت الجماعتان ضلوعهما في الهجوم.

وهدد أردوغان بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري. وتوقف التوغل التركي المخطط له في وقت سابق من هذا العام وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا، وكلتاهما لها مواقع عسكرية في المنطقة.