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President of Turkey Recep Tayyip Erdogan delivers his messages to the journalists in G20 Summit's news conference in Media Center, BICC, Nusa Dua, Badung Regency, Bali, Indonesia, November 16, 2022. ADITYA PRADANA PUTRA/G20 Media Center/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان وحزبه

أردوغان يهدد اليونان: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تسليح "إيجه"

الرئيس التركي: اختبارنا لصاروخ باليستي "يثير خوف" اليونان

العربية.نت
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده لن تقف "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت اليونان فيما سماه "تسليح" جزر بحر إيجه.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله، إن اختبار تركيا لصاروخ باليستي "يثير خوف" اليونان.

جاءت تصريحات أردوغان في أعقاب تقارير عن مناورات عسكرية يونانية على جزيرتي رودس وليسبوس في بحر إيجه.

مقاتلة تركية خلال تدريب عسكري في البحر المتوسط في سبتمبر الماضي
مقاتلة تركية خلال تدريب عسكري في البحر المتوسط في سبتمبر الماضي

ويشدد المسؤولون الأتراك على أن نشر الجنود أو الأسلحة في بعض الجزر القريبة من سواحلها يشكل انتهاكاً لوضعها غير العسكري وفقاً للقانون الدولي. من جهتها تزعم أثينا أنها بحاجة للدفاع عن الجزر ضد هجوم محتمل من تركيا، مشيرة إلى أن تركيا تمتلك قوة عسكرية كبيرة على الساحل الغربي لتركيا على الجانب الآخر من الجزر.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن الولايات المتحدة لا تزال تدعم جماعات مسلحة في شمال سوريا، حيث شنت تركيا مؤخراً قصفاً جوياً ومدفعياً على المنطقة.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور (أرشيفية)
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور (أرشيفية)
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وأضاف أن واشنطن أرسلت ما بين أربعة وخمسة آلاف شاحنة أسلحة إلى شمال سوريا لوحدات حماية الشعب الكردية.

وقد شنت تركيا سلسلة ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في اسطنبول في 13 نوفمبر أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات. وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري "وحدات حماية الشعب". نفت الجماعتان ضلوعهما في الهجوم.

وهدد أردوغان بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري. وتوقف التوغل التركي المخطط له في وقت سابق من هذا العام وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا، وكلتاهما لها مواقع عسكرية في المنطقة.

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