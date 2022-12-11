الجيش الباكستاني: مقتل 6 مدنيين جراء إطلاق قوات أفغانية النار عبر الحدود

أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، أن قوات من حرس الحدود الأفغانية شنت قصفا مدفعيا وأطلقت نيرانا كثيفة مما تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين على الجانب الباكستاني من الحدود.

وقال الجيش في بيان، إن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النار عبر نقطة شامان الحدودية في إقليم بلوخستان بالجنوب الغربي، دون ذكر تفاصيل عن أي خسائر في الجانب الآخر.

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وأفاد نور أحمد، وهو مسؤول أفغاني في قندهار على الجانب الآخر من الحدود، أن الواقعة عرضية، و أن الوضع عاد إلى طبيعته بعد اجتماع بين الجانبين، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وقال بيان الجيش الباكستاني: "فتحت قوات الحدود الأفغانية النار من أسلحة ثقيلة، منها المدفعية وقذائف الهاون، على المدنيين دون مبرر وبشكل عشوائي".

ووصف الجيش الواقعة بأنها "اعتداء دون مبرر" وأوضح أن القوات الباكستانية قامت بالرد المناسب مع تجنب استهداف مدنيين على الجانب الآخر.

وأضاف أن باكستان تواصلت مع كابول لإيضاح فداحة الموقف والمطالبة بتحرك حازم لتجنب تكرار الواقعة.