بكين تنتقد فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين
قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن هذه العقوبات تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الصينية الأميركية
انتقدت الخارجية الصينية فرض واشنطن عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين الصينيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن هذه العقوبات تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الصينية الأميركية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث الصيني أن وفدا أميركيا رفيع المستوى التقى نائب وزير الخارجية الصيني خلال اليومين الماضيين في مدينة لانغ فانغ القربية من بكين، دون الإفصاح عن نتائج الاجتماع.
وفي 9 ديسمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الصينية، والسفن التي ترفع العلم الصيني بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.
وشملت العقوبات الأميركية شركات صينية مرتبطة بصيد الأسماك ومواطنين صينيين وعدد من الشركات الأخرى.
ويجمد قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان "ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".
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