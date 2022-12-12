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عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

مقتل فتاة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بتقارير عن مقتل الفتاة، وإن الواقعة قيد المراجعة

القدس - رويترز
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فتاة فلسطينية، تبلغ من العمر 16 عاماً، خلال مداهمة في مدينة جنين المضطربة، الأحد، مع استمرار موجة العنف في الضفة الغربية المحتلة هذا العام.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بتقارير عن مقتل الفتاة، وإن الواقعة قيد المراجعة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار أثناء قيامها بمداهمة لاعتقال ثلاثة مطلوبين وردت بإطلاق النار.

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وتضم جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية مخيماً مترامي الأطراف للاجئين تعمل فيه جماعات مسلحة من بينها الجهاد وحركة حماس بشكل علني.

وكانت جنين إلى جانب مدينة نابلس القريبة مركز الكثير من أعمال العنف التي وقعت في الضفة الغربية هذا العام.

وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن 165 فلسطينياً، من بينهم أعضاء في جماعات مسلحة ومدنيون، لقوا حتفهم هذا العام على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أحد أعنف الأعوام منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي الوقت نفسه، لقي ما لا يقل عن 23 مدنياً إسرائيلياً، وثمانية من أفراد قوات الأمن حتفهم في إسرائيل والضفة الغربية، بينما تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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