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Russian President Vladimir Putin attends his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia, December 23, 2016. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY.
بوتين خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام في 2016
روسيا و بوتين

وسط الحرب بأوكرانيا.. بوتين يتخلى عن تقليد "نهاية العام"

الرئيس الروسي لن يعقد مؤتمره الصحافي التقليدي الذي دأب على عقده في نهاية كل عام منذ 2001 والذي يستمر لساعات بمشاركة صحافيين روس وأجانب

العربية.نت
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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام، وسط الانتكاسات العسكرية المتراكمة في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحافية عبر الهاتف: "بحلول بداية العام الجديد لن يكون هناك" مؤتمر صحافي للرئيس، مشيراً إلى أن بوتين يتحدّث إلى الصحافة في مناسبات أخرى، خصوصاً خلال رحلاته إلى الخارج.

وكان يتمّ تنظيم لقاء فلاديمير بوتين الكبير مع الصحافة كل نهاية عام منذ العام 2001، باستثناء الفترة بين العامين 2008 و2012 عندما كان رئيساً للوزراء.

بوتين خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام في 2015
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  • بوتين خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام في 2015
  • بوتين خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام في 2016
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بوتين خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام في 2015
بوتين خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام في 2015
بوتين خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام في 2016
بوتين خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام في 2016
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ويستمر هذا المؤتمر الصحافي السنوي الذي يجمع مئات الصحافيين الروس والأجانب لعدة ساعات، حيث يرد الرئيس الروسي مباشرة على الأسئلة المرتبطة بكل المواضيع، إن كانت دبلوماسية أو تلك المتعلّقة بحياة الروس اليومية.

ويأتي القرار بعدم تنظيم مؤتمر صحافي في نهاية العام، في الوقت الذي تواجه فيه روسيا انتكاسات عسكرية متتالية في إطار الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير، وبينما أصدرت مرسوماً بتعبئة جزئية لهذا الهدف في سبتمبر.

ومنذ بداية هذا الهجوم، تواجه روسيا حظراً على تصدير نفطها إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي فُرض فيه الكثير من العقوبات الغربية عليها.

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