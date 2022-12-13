أميركا تخطط لإرسال منظومة باتريوت الدفاعية لأوكرانيا

أفادت محطة "سي إن إن" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى أوكرانيا، وربما يُعلن عنها هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

موافقة أوستن

وبحسب التقرير، ما زالت خطة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعها، لكن الموافقة متوقعة.

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تأتي تصريحات المسؤولين الأميركيين بعدما طالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده.

"ستصل قريباً"

وحول عدم وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا حتى الآن، قال ريزنيكوف إنه تم إجراء مناقشات مطولة مع شركائنا لأنها تعد أنظمة متطورة وباهظة الثمن، معبرا عن اعتقاده أن هذه الأنظمة ستصل جبهة القتال في المرحلة المقبلة.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن شحنة صواريخ باتريوت ربما تصل لأوكرانيا عبر دولة ثالثة، لم يسمها، متوقعا أن هذا "سيغيّر قواعد اللعبة مع روسيا".

لوقف قصف البنى التحتية

وتهدف المنظومة إلى حماية أجواء أوكرانيا في ظل الضربات الروسية التي تستهدف البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.