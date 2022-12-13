الكرملين: سحب قواتنا من أوكرانيا أمر غير وارد حاليا

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن سحب القوات الروسية من أوكرانيا أمر غير وارد حالياً.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه ينبغي على أوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار "الحقائق" التي طرأت على الصراع الأوكراني حتى يكون هناك سلام بين الجانبين.

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لا أسلحة ثقيلة في زابوريجيا

كما رفض بيسكوف اقتراحا من ثلاث خطوات قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإحلال السلام، مضيفا أن التقدم غير ممكن "دون أخذ الحقائق في الاعتبار".

جاءت تصريحات بيسكوف في رد له على الطلب الذي تقدم به زيلينسكي لقادة مجموعة الدول السبع أمس الاثنين بهدف الحصول على مزيد من المعدات العسكرية ودعم الاستقرار المالي والطاقة في بلاده والتوصل لحل سلمي يبدأ بسحب روسيا قواتها من أوكرانيا ابتداء من عيد الميلاد المقبل.

وقال بيسكوف "هذه ثلاث خطوات نحو استمرار القتال".

إلى ذلك، نفى الكرملين وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية.

يأتي ذلك، فيما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، قبيل افتتاح مؤتمر دولي لمساعدة أوكرانيا في باريس عن قلق بلاده حيال الوضع في محطة زابوريجيا، مضيفاً "نسعى لتأمين المحطة النووية".

وقال إن هناك اتفاقا لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفا أن محادثات تجري حاليا بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما أضاف "تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوريجيا. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة".

وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بقصف محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في أواخر فبراير شباط الماضي.