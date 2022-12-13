اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ألمانيا تحبط محاولة انقلابية.. وروسيا تنفي علاقتها بالعملية

بعد مؤامرة لتنفيذ انقلاب.. برلين تعلن خططاً لتطهير الجيش

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية الثلاثاء عن خطط لتسهيل وتسريع طرد المشتبه بأنهم متطرفون من الجيش دون إجراءات تأديبية مطولة.

وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت في بيان إن "المداهمات والاعتقالات الأخيرة في بيئة مواطني الرايخ تظهر مدى أهمية توخي اليقظة والعمل بحزم بكل وسائل دولة القانون ضد المتطرفين وأعداء الدستور".

شولتس: تعزيز الهجرة إلى ألمانيا قد يضمن زيادة سكانها لـ 90 مليونا  اقتصاد ألمانيا شولتس: تعزيز الهجرة إلى ألمانيا قد يضمن زيادة سكانها لـ 90 مليونا 

كما أضافت لامبرخت أن "محاربة التطرف لها أيضًا أولوية قصوى في الجيش الألماني".

وأوضحت أن مشروع قانون صاغته وزارتها ينص على أن "عدم الولاء للدستور" أساس للإقالة.

كذلك أضافت أن ذلك سيسمح للسلطات بتسريع ما يمكن أن تكون عملية طويلة لطرد المتطرفين من الجيش ”بالطبع مع الحفاظ على جميع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة”.

وتتجاوز المسودة خطة محدودة أكثر تم وضعها العام الماضي في عهد سلف لامبرخت، والتي تعرضت لانتقادات لكونها تنطبق فقط على فئات معينة من الأفراد في الجيش.

محاولة انقلاب

وكان التغيير قيد العمل منذ شهور، لكن الإعلان جاء بعد الكشف الأسبوع الماضي عن مؤامرة انقلاب مزعومة تم فيها اعتقال أكثر من 20 شخصاً على صلة بحركة الرايخ اليمينية المتطرفة.

وكان من بين المعتقلين جندياً يخدم في قوات (كيه إس كيه) الألمانية الخاصة، والتي سبق أن خضعت للتدقيق بشأن ما وصفه المسؤولون بالمعتقدات اليمينية المتطرفة للجنود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بطلب أميركا.. اعتقال محتال العملات المشفرة سام بانكمان بطلب أميركا.. اعتقال محتال العملات المشفرة سام بانكمان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط