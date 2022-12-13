روسيا لأوكرانيا: تنازلوا عن هذه الأراضي قبل أي مفاوضات

أكد الكرملين، الثلاثاء، أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، في رده على اقتراح فولوديمير زيلينسكي بتنظيم "قمة صيغة السلام العالمي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن "على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان"، وفق فرانس برس.

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"غير وارد"

كما أوضح أن "هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراضي جديدة"، مشيراً إلى "استحالة أي تقدم" دبلوماسي طالما أن كييف "لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار".

كذلك لفت إلى أن سحب روسيا قواتها من أوكرانيا قبل عيد الميلاد أمر "غير وارد"، في رده على طلب آخر قدمه زيلينسكي، الاثنين، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجموعة السبع.

أتى ذلك بعد أن جدد الرئيس الأوكراني، الاثنين، خطته للسلام المكونة من 10 نقاط والتي قدمها في منتصف نوفمبر الماضي وتتناول استعادة وحدة الأراضي ومصير السجناء والأمن الغذائي.

ضم 4 مناطق أوكرانية

يذكر أنه في نهاية سبتمبر الفائت، أعلنت روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالفعل عام 2014، دون بسط سيطرتها الكاملة عليها، في قرار رفضه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

فيما تطالب أوكرانيا موسكو بسحب قواتها وإعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها.

ويعمل الجيش الأوكراني على صد القوات الروسية منذ عدة أشهر. ولمواجهته، أعلنت موسكو عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي لتعزيز صفوفها.