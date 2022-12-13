كييف: يجب محاسبة إيران على تورطها في الحرب الأوكرانية

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، الثلاثاء، أنه يجب محاسبة إيران على تورطها في الحرب الأوكرانية.

وقال رداً على سؤال لـ"العربية/الحدث" إن إيران متواطئة في جرائم الحرب الروسية التي يجب محاسبة مرتكبيها.

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أدلة كافية

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو اليوم، أن خبراء أوكرانيين قدموا في اجتماع مع الجانب الإيراني أدلة "كافية" على إمداد روسيا بأسلحة إيرانية.

وأضاف نيكولينكو "لدينا مئات الوقائع المسجلة عن قصف أراضي أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة إيرانية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية.



كما أشار إلى أن الجانب الأوكراني أوضح في الاجتماع مع طهران، أن عواقب دعمها للحرب على أوكرانيا ستكون أكبر بكثير من فوائد تعاونها مع روسيا.

إيران: كييف لم تقدم ما يثبت ذلك

في المقابل، قال وزیر الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیانی، إن الجانب الأوکراني لم یقدم خلال الاجتماع أي أدلة علی استخدام روسیا طائرات مسیرة إيرانية في الحرب، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وكان مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة قال في وقت سابق، إن روسيا طلبت شراء مئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية من إيران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: "نعرف أن إيران تعتزم زيادة شحناتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى روسيا بكميات كبيرة"، لافتا إلى أن موسكو تقوم بذلك لمعالجة نقص حاد في الإمدادات العسكرية.

يشار إلى أن القوى الغربية تتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة تستعملها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وتستخدم موسكو بالفعل مئات من الطائرات المسيّرة "شاهد-136"، الإيرانية الصنع، غير أنها تنفي استخدام ما تسمى طائرات "كاميكازاي" المسيرة.

بينما أقرّت طهران في نوفمبر الفائت بإرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا لكنها قالت إنها زودتها بها قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.