مؤتمر باريس.. تعهدات بمنح نحو مليار يورو لأوكرانيا
وزيرة خارجية فرنسا قالت إن 415 مليوناً ستخصص لقطاع الطاقة، و38 مليوناً للغذاء
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء، أن مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا استضافته باريس، أتاح جمع هبات بحوالي مليار يورو لمساعدة السكان في تحمل فصل الشتاء بعد أن دمّرت الضربات الروسية منشآت الطاقة في بلدهم.
وقالت كولونا في مستهل المؤتمر، إن قيمة "المساعدات تبلغ وحتى تفوق 800 مليون يورو" الذي طلبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وفق فرانس برس.
الطاقة والمياه والغذاء
كما أضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: "في الواقع أنا سعيدة لإعلان أننا نتجاوز هذا الرقم ونقترب من المليار يورو".
كذلك أوضحت أن من أصل مبلغ المليار يورو، ستُخصص 415 مليوناً لقطاع الطاقة، و25 مليوناً للمياه، و38 مليوناً للغذاء، و17 مليوناً للصحة، و22 مليوناً لوسائل النقل، فيما لم يتم تقسيم المبلغ المتبقي ويبلغ 493 مليوناً"، مردفة أن ذلك يشمل تبرعات عينية أو نقدية.
"مؤشر قوي"
من جانبه، صرّح شميهال أن "بلدنا لن يغرق في الظلام"، مشيداً بـ"مؤشر قوي" على دعم أوكرانيا أرسله "العالم المتحضر".
كما أضاف: "نحن ممتنون لكافة الدول التي لا تزال حليفتنا في هذه الأوقات المظلمة"، واعداً مرة جديدة بأن أوكرانيا ستستعيد سيادتها ووحدة أراضيها.
منذ أكتوبر
والمؤتمر الذي شارك فيه 70 وفداً من دول ومنظمات دولية، يهدف إلى "مساعدة الأوكرانيين على الصمود خلال هذا الشتاء"، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفتتحاً الاجتماع. فيما بدأت القوات الروسية حملة تدمير للبنى التحتية للطاقة.
يذكر أنه منذ أكتوبر الفائت، تركّز القوات الروسية ضرباتها على البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، ما يحرم ملايين السكان من التدفئة والمياه.
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