الكرملين: لا هدنة في أوكرانيا بمناسبة رأس السنة

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن لا هدنة قيد البحث حاليًا في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

وعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة "لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال".

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"استحالة أي تقدم"

كما قال إن "على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان"، موضحا أن "هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراضي جديدة" مشيراً إلى "استحالة أي تقدم" دبلوماسي طالما أن كييف "لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار".

وفي نهاية سبتمبر، أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالفعل في عام 2014، دون بسط سيطرتها الكاملة عليها، في قرار رفضه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

وأشار بيسكوف إلى أن سحب روسيا لقواتها من أوكرانيا قبل عيد الميلاد أمر "غير وارد"، في رده على طلب آخر قدمه زيلينسكي الاثنين خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجموعة السبع.

خطة زيلينسكي

في المقابل، جدد الرئيس الأوكراني الاثنين خطته للسلام المكونة من 10 نقاط والتي قدمها في منتصف نوفمبر وتتناول استعادة وحدة الأراضي ومصير السجناء والأمن الغذائي.

ويعمل الجيش الأوكراني على صد القوات الروسية منذ عدة أشهر. ولمواجهته، أعلنت موسكو عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي لتعزيز صفوفها.