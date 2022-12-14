تركيا: الاتحاد الأوروبي يتجاهل جهودنا لإنهاء حرب أوكرانيا

أبدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، رفضها لتصريحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول منطقة شرق البحر المتوسط والقضية القبرصية.

ونقلت قناة "تي آر تي" عن الخارجية تنديدها بما اعتبرتها "ادعاءات" من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

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"تجاهل جهودنا"

وقالت الخارجية إن الاتحاد الأوروبي "تجاهل" الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعرب، أمس الثلاثاء، في بيان عن قلقه إزاء "التراجع المتزايد في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية" في تركيا.

وطالب البيان تركيا باحترام سيادة ووحدة أراضي جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

العلاقات مع روسيا

كما أعرب الاتحاد الأوروبي قبل أيام عن قلقه إزاء حفاظ تركيا على شراكة وثيقة مع روسيا على الرغم من الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية القاسية ضد موسكو.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى البرلمان الأوروبي، إن تعميق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا يمثل "مصدر قلق كبير"، حسب ما أوردت مجموعة "فونك ميديا" الألمانية، يوم الأحد (11 ديسمبر/كانون الأول 2022).