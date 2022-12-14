اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تركيا الاتحاد الأوروبي
تركيا

تركيا: الاتحاد الأوروبي يتجاهل جهودنا لإنهاء حرب أوكرانيا

تركيا ترفض تصريحات للاتحاد الأوروبي حول شرق المتوسط والقضية القبرصية

الرياض - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أبدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، رفضها لتصريحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول منطقة شرق البحر المتوسط والقضية القبرصية.

إسرائيل: استهدفنا قافلة أسلحة إيرانية على حدود سوريا والعراق العرب والعالم ميليشيات إيران إسرائيل: استهدفنا قافلة أسلحة إيرانية على حدود سوريا والعراق

ونقلت قناة "تي آر تي" عن الخارجية تنديدها بما اعتبرتها "ادعاءات" من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

"تجاهل جهودنا"

وقالت الخارجية إن الاتحاد الأوروبي "تجاهل" الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعرب، أمس الثلاثاء، في بيان عن قلقه إزاء "التراجع المتزايد في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية" في تركيا.

جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)
جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)

وطالب البيان تركيا باحترام سيادة ووحدة أراضي جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

العلاقات مع روسيا

كما أعرب الاتحاد الأوروبي قبل أيام عن قلقه إزاء حفاظ تركيا على شراكة وثيقة مع روسيا على الرغم من الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية القاسية ضد موسكو.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى البرلمان الأوروبي، إن تعميق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا يمثل "مصدر قلق كبير"، حسب ما أوردت مجموعة "فونك ميديا" الألمانية، يوم الأحد (11 ديسمبر/كانون الأول 2022).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحضور النسائي بمونديال قطر يرتفع إلى 65%.. وفتيات المغرب في الصدارة الحضور النسائي بمونديال قطر يرتفع إلى 65%.. وفتيات المغرب في الصدارة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط