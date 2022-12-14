بريطانيا
حادث بحري في القنال الإنجليزي.. وفرق الإنقاذ تتعامل معه
متحدث من وزارة الدفاع البريطانية يوكد وقوع حادث، إلا أنه يرفض إعطاء المزيد من التفاصيل
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أفادت فرق إنقاذ بريطانية، اليوم الأربعاء، بأنها تتعامل مع بلاغ بحادث بحري في القنال الإنجليزي.
وأكد متحدث من وزارة الدفاع البريطانية وقوع حادث، إلا أنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.
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وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز"، فقد وقع الحادث قبالة كنت، حيث تأتي قوارب عديدة تحمل مهاجرين من فرنسا. وأضافت أن عمليات الإنقاذ مستمرة بمشاركة قوارب البحرية البريطانية والفرنسية.
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