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Migrants are seen on the UK Border Force vessel BF Hurricane, after they were picked up at sea while attempting to cross the English Channel, and brought to the Marina in Dover, southeast England, on June 16, 2022. (AFP)
أرشيفية من القنال الانجليزي
بريطانيا

حادث بحري في القنال الإنجليزي.. وفرق الإنقاذ تتعامل معه

متحدث من وزارة الدفاع البريطانية يوكد وقوع حادث، إلا أنه يرفض إعطاء المزيد من التفاصيل

العربية.نت، رويترز
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أفادت فرق إنقاذ بريطانية، اليوم الأربعاء، بأنها تتعامل مع بلاغ بحادث بحري في القنال الإنجليزي.

وأكد متحدث من وزارة الدفاع البريطانية وقوع حادث، إلا أنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.

وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز"، فقد وقع الحادث قبالة كنت، حيث تأتي قوارب عديدة تحمل مهاجرين من فرنسا. وأضافت أن عمليات الإنقاذ مستمرة بمشاركة قوارب البحرية البريطانية والفرنسية.

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