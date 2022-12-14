حادث بحري في القنال الإنجليزي.. وفرق الإنقاذ تتعامل معه

أفادت فرق إنقاذ بريطانية، اليوم الأربعاء، بأنها تتعامل مع بلاغ بحادث بحري في القنال الإنجليزي.

وأكد متحدث من وزارة الدفاع البريطانية وقوع حادث، إلا أنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.

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وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز"، فقد وقع الحادث قبالة كنت، حيث تأتي قوارب عديدة تحمل مهاجرين من فرنسا. وأضافت أن عمليات الإنقاذ مستمرة بمشاركة قوارب البحرية البريطانية والفرنسية.