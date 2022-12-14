زيلينسكي: دفاعاتنا أسقطت صباحاً كل المسيّرات على كييف

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت "كل المسيّرات الـ13" التي أطلقتها روسيا في ضربات جديدة على كييف ومحيطها صباح الأربعاء.

وقال في مقطع فيديو إن القوات الروسية "بدأت في الصباح بـ13 شاهد"، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية الصنع، وفق فرانس برس.

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كما أضاف أنه "بحسب معلومات أولية أسقط نظام دفاعنا الجوي الـ13 كلها".

"موجتان" من المسيّرات

من جهته أفاد رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة، سيرغي بوبكو، في بيان نُشر على تلغرام بأن كييف استُهدفت بـ"موجتين" من الطائرات المسيّرة، ولم يُسجل وقوع أي ضحايا.

وأوضح أن "حطام المسيّرات ألحق أضراراً بمبنى إداري" في حي شيفتشينكيفسكي وسط غرب العاصمة، مؤكداً أن "4 مبانٍ سكنية" تعرضت لأضرار طفيفة.

منذ أكتوبر

يذكر أن روسيا تشن منذ أكتوبر الفائت ضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، تسببت بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص.

وتقول كييف إن روسيا أطلقت مئات الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 على أهداف في أوكرانيا، داعية إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على إيران رداً على ذلك.

إيران تعترف

كذلك تتهم القوى الغربية طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستعملها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وفي نوفمبر الفائت اعترفت إيران بإرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا، لكنها قالت إنها زودتها بها قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتستخدم موسكو بالفعل مئات من الطائرات المسيّرة "شاهد-136"، الإيرانية الصنع. غير أنها تنفي استخدام ما تسمى طائرات "كاميكازاي" المسيرة.