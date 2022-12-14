لابيد: إيران تهدد المنطقة والعالم مع سعيها لامتلاك سلاح نووي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن النظام الإيراني يشكل تهديداً على الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال "نشر الإرهاب والسعي لامتلاك سلاح نووي".

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل، إن لابيد اعتبر التصويت على طرد إيران من اللجنة دليلا على تزايد إدراك المجتمع الدولي للطابع "الخطير" لنظام طهران.

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كما رحب رئيس الوزراء بقرار الأمم المتحدة طرد إيران من لجنتها المعنية بوضع المرأة.



وكانت الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد صوتت على طرد إيران من اللجنة التابعة للمجلس، حيث صدر القرار بموافقة 29 دولة، ورفض 8، وامتناع 16 عن التصويت.

طرد إيران من لجنة المرأة

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد الجمهورية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".

وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

هذا وتشهد إيران التي بدأت للتو فترة عضوية مدتها 4 سنوات في اللجنة، احتجاجاتٍ شعبية منذ 16 سبتمبر أيلول الفائت، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران.

وتحوّلت تلك الاحتجاجات التي انطلقت في البداية من بلدة سقز بمحافظة كردستان مسقط رأس الشابة مهسا أميني إلى تظاهرات عمّت معظم المدن الإيرانية، واجهتها القوات الأمنية بالعنف.

وتقول منظمات حقوقية إيرانية معارضة تعمل في الخارج، إن السلطات الإيرانية أفرطت في استخدام القوة التي تسببت بمقتل مئات المحتجين، واعتقال أكثر من 14 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.