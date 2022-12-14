لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على جميع دول العالم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي والناتو غير قادرين على الهيمنة على المنطقة.

وأضاف في كلمة خلال انعقاد فعاليات مؤتمر "الخيار الأوراسي كأساس لتعزيز السيادة" أن "أعضاء حلف الأطلسي يسعون للحفاظ على هيمنتهم وبسط سيطرتهم على جميع أعضاء المجتمع الدولي، والامتثال لإملاءاتهم، وهو ما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة".

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توسع 5 أضعاف

وكان لافروف قد قال الأربعاء الماضي، إن حلف شمال الأطلسي ينتهك التزامات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفاً أن "الناتو تخلى عن النهج الدفاعي مع توسعه 5 أضعاف".

وذكّر لافروف بأن "الناتو أصبح ينتشر في المحيطين الهندي والهادئ"، موضحاً أن "اليابان تنشر هياكل تابعة للناتو في المحيطين الهندي والهادئ".

"نحن ذاهبون لليابان"

أتت تصريحات الوزير الروسي بينما دعت الولايات المتحدة وأستراليا، الأسبوع الماضي، الجيش الياباني إلى نشر قوات في إطار تناوب في أستراليا.

وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلس، في مؤتمر صحافي بحضور نظيره الأميركي لويد أوستن "نحن ذاهبون إلى اليابان في نهاية الأسبوع، وسندعو اليابان إلى المشاركة في مزيد من التدريبات مع أستراليا والولايات المتحدة".

من جهته، قال أوستن إن الحلفاء يرغبون في أن تشارك اليابان في عمليات مشتركة في أستراليا، حيث تنشر الولايات المتحدة نحو ألفي جندي من مشاة البحرية (المارينز) في داروين (شمالا) منذ 2012 مداورة لستة أشهر.