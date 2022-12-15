إطلاق نار أعقبه حادث سير.. مقتل جندي وجرح 3 من اليونيفيل جنوب لبنان

ذكر إعلام لبناني معلومات تفيد بسقوط قتيل وعدد من الجرحى لقوات اليويفيل، بعد إشكال بين الأهالي في جنوب لبنان و​اليونيفيل​، تخلله إطلاق نار.

اعتمدت قوات اليونيفيل مساراً غير مسارها العادي في منطقة العاقبية ما استدعى اعتراض أهالي المنطقة. وقد تحوّل الاعتراض إلى إشكال وإطلاق نار

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وأثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال صدمت الدورية مواطناً من أهالي المنطقة لكن إصابته طفيفة.

وقد تعرّضت آلية تابعة لهم لحادث أثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال، ما أدّى إلى انقلابها، الأمر الذي تسبّب بجرح 4 عناصر.

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية في بيان إن جنديا أيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقلان ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.





وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة، بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية "نؤكد ببالع الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية".