إصابة 8 من أفراد الشرطة في انفجار سيارة في جنوب شرقي تركيا

ذكرت قناة سي.إن.إن ترك أن ثمانية من أفراد الشرطة التركية أصيبوا، اليوم الجمعة، عندما انفجرت قنبلة مزروعة في سيارة على جانب الطريق أثناء مرور حافلتهم على طريق سريع في إقليم ديار بكر في جنوب شرقي البلاد.

Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili detayları @trthaber muhabiri Sefer Azak olay yerinden aktardı.https://t.co/c7L7jXM8hX pic.twitter.com/BKa8pjwpwG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2022

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن شخصين اعتقلا ويعتقد أنهما منفذا الانفجار. وأضاف "وقع انفجار في سيارة متوقفة في الساعة 05:10 صباحا (02:10 بتوقيت غرينتش) أثناء اتجاه سيارة شرطة إلى العمل في ديار بكر".

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وذكر مكتب حاكم ديار بكر أن القنبلة لم تسفر عن إصابات خطيرة، لكن تسعة كانوا على متن الحافلة المدرعة نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوصات وقالت المصادر إن الانفجار وقع قرب سوق للماشية على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي وسط ديار بكر، أكبر مدن المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وسبق أن نفذ الأكراد واليساريون والمتشددون تفجيرات في تركيا.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في مدينة إسطنبول في الشهر الماضي. وألقت السلطات القبض على العشرات، من بينهم امرأة سورية، للاشتباه في تورطهم.

ويذكر أن مدينة ديار بكر تعتبر واحدة من أكبر المدن التي يسكنها الأكراد.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني وجهات كردية أخرى على أنها تنظيمات إرهابية.