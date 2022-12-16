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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني: لن نقبل الاعتداء على الأجهزة الأمنية

الملك عبدالله الثاني: مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون

العربية.نت
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قدّم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال، اليوم الجمعة، واجب العزاء بالعقيد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان الذي توفي أمس الخميس خلال احتجاجات.

وشدد العاهل الأردني على أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين"، مؤكداً أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك".

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وعبّر الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد، قائلاً "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وشدد على "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين".

وأشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكداً أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.

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