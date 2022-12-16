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Lebanese army members stand near of what witnesses stated to be the UNIFIL vehicle that was carrying the Irish soldier who was killed on a U.N. peacekeeping Patrol, in Al-Aqbieh, south Lebanon December 15, 2022. REUTERS/Aziz Taher
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
لبنان

حادث خطير جداً.. اليونيفيل تطلب إسراع التحقيق بمقتل عنصرها بلبنان

قوة حفظ السلام الأممية: الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية بل في تقديم الجناة للعدالة

العربية.نت
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طلبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الجمعة، من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل عنصر أيرلندي، وفق ما قال المتحدث باسمها لصحافيين.

وليل الأربعاء، قُتل عنصر أيرلندي (23 عاماً) من قوة اليونيفيل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء "حادثة" تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان.

سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
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  • سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
  • سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
  • سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
  • سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
(4 صور)
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء
سيارة اليونيفيل التي تعرضت لهجوم مساء الأربعاء

ويحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، ولا يزال أحد الجنود الأيرلنديين يقبع في العناية الفائقة في أحد مستشفيات مدينة صيدا.

ومن المفترض أن يصل السبت إلى لبنان فريق أيرلندي متخصص من ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادث وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأيرلندية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لصحافيين أمام مقر تلك القوة في الناقورة في جنوب لبنان "الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية بل في تقديم الجناة للعدالة".

وأضاف أن "التحقيقات جارية، لكن أريد أن أوضح أن قتل عنصر حفظ سلام من اليونيفيل يُعد جريمة ضد المجتمع الدولي وضد جنود حفظ السلام الموجودين هنا في جنوب لبنان لضمان حفظ الأمن على طول الخط الأزرق"، الذي يشكل خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، اللذين هما في حالة حرب.

وأكد تيننتي أن عمليات اليونيفيل ودورياتها مستمرة في المنطقة.

هذا وزار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزف عون، اليوم، مقر اليونيفيل، حيث التقيا القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو.

ميقاتي وعون يجتمعان مع قائد اليونيفيل
ميقاتي وعون يجتمعان مع قائد اليونيفيل
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وقال ميقاتي إثر اللقاء إن "التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً".

ولم تحدّد قوة اليونيفيل ما جرى بالتحديد ليل الأربعاء، مؤكدة أن الحادثة وقعت خارج منطقة عملياتها، فيما أورد الجيش الأيرلندي أن عربتين مدرعتين على متنهما ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجهها إلى بيروت.

وبين الحين والآخر، تحصل إشكالات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله، في المنطقة الحدودية التي تعد معقلاً رئيسياً للحزب، لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

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