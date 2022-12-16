روسيا و أوكرانيا
بوريل: هجوم روسيا الصاروخي على أوكرانيا.. إرهاب عشوائي
أكد بوريل أن الهجمات الروسية تشكل "جرائم حرب" ويجب محاسبة المسؤولين عنها
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إن الهجمات الصاروخية العنيفة التي شنتها روسيا اليوم على أوكرانيا مثال آخر على "الإرهاب العشوائي" الذي يمارسه الكرملين.
وأضاف بوريل في بيان، أن هدف هذه الهجمات "الوحشية واللاإنسانية هو زيادة المعاناة وحرمان الشعب الأوكراني، والمستشفيات، وخدمات الطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية للكهرباء ووسائل التدفئة وغيرها".
مادة اعلانية
وأكد بوريل أن الهجمات الروسية تشكل "جرائم حرب" ويجب محاسبة المسؤولين عنها.
وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية ذكرت، الجمعة، أن روسيا أطلقت 40 صاروخا على كييف، وإن قوات دفاعها الجوي نجحت في إسقاط 37 منها.
ونسبت الوكالة إلى بيان صادر عن الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن العاصمة نجت من "أكبر هجوم صاروخي منذ الغزو الشامل".
اقرأ أيضاً
-
ألمانيا تربح مليار دولار من طهران.. وتدين قمع المحتجينمطالبات بدور ألماني أكثر إيجابية في التصدي لسياسات طهران إيران
-
أنجلينا جولي تستقيل من مهمتها كمبعوثة لمفوضية اللاجئينعلى مدى 20 عاماً قامت الممثلة بأكثر من 60 مهمة ميدانية مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الأخيرة
-
مقتل 53 عاملاً صحياً بنيران الحوثيين في مأرب منذ 2015مكتب وزارة حقوق الإنسان بمأرب رصد 2668 حالة انتهاك بحق القطاع الصحي في المحافظة منذ 2015، ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وتنوعت بين القصف والقتل والإصابة والاعتقال والاحتلال والنهب والمنع والحرمان والتهديد اليمن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية