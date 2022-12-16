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جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)
بوريل
روسيا و أوكرانيا

بوريل: هجوم روسيا الصاروخي على أوكرانيا.. إرهاب عشوائي

أكد بوريل أن الهجمات الروسية تشكل "جرائم حرب" ويجب محاسبة المسؤولين عنها

دبي - قناة العربية
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قال مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إن الهجمات الصاروخية العنيفة التي شنتها روسيا اليوم على أوكرانيا مثال آخر على "الإرهاب العشوائي" الذي يمارسه الكرملين.

وأضاف بوريل في بيان، أن هدف هذه الهجمات "الوحشية واللاإنسانية هو زيادة المعاناة وحرمان الشعب الأوكراني، والمستشفيات، وخدمات الطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية للكهرباء ووسائل التدفئة وغيرها".

من قصف روسي سابق على كييف
من قصف روسي سابق على كييف

وأكد بوريل أن الهجمات الروسية تشكل "جرائم حرب" ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

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وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية ذكرت، الجمعة، أن روسيا أطلقت 40 صاروخا على كييف، وإن قوات دفاعها الجوي نجحت في إسقاط 37 منها.

ونسبت الوكالة إلى بيان صادر عن الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن العاصمة نجت من "أكبر هجوم صاروخي منذ الغزو الشامل".

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