تحذير أوروبي من الاعتماد الحصري على قوة الولايات المتحدة
وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي: تظهر الحرب في أوكرانيا أوجه القصور في قدراتنا
قالت وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد ينبغي عليها شراء الأسلحة بشكل مشترك لإعادة ملء المخزونات بعد إمداد أوكرانيا، محذرة من أن الولايات المتحدة ربما لا تتمكن دوماً من حماية أوروبا من التهديدات.
وقال ييري سديفي، الرئيس التنفيذي لوكالة الدفاع الأوروبية: "تظهر الحرب العدائية الروسية على أوكرانيا أوجه القصور في قدراتنا".
وهذه الوكالة هي الهيئة التابعة للاتحاد الأوروبي التي تساعد حكومات التكتل على تطوير قدراتها العسكرية.
وأضاف سديفي أن الوكالة تجري محادثات مع شركات الأسلحة الأوروبية حول تعزيز الإنتاج، بالإضافة إلى محادثات مع دول حول التكاتف معاً لشراء العتاد والذخيرة.
وقال سديفي لوكالة "رويترز": "المهم هو أن نستطيع، بالاتحاد الأوروبي، أن نصبح موثوقين في تقديم الأمن لحماية المواطنين".
وتخطى إنفاق الدفاع الأوروبي 200 مليار يورو لأول مرة في 2021، مرتفعاً بنسبة 6% عن العام السابق، وهو الأقوى منذ بدأت المنطقة تعزيز الإنفاق العسكري في 2015 عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
ويفيد تقرير صدر عام 2020 عن البرلمان الأوروبي بأنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، سيكافح الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسه، مفتقراً إلى الاستخبارات وطائرات الاستطلاع ودفاعات الصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى الغواصات والسفن البرمائية.
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