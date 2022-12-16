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Salih Mustafa, a former Kosovo rebel, waits in the Kosovo Specialist Chambers court for the judges to read the verdict in The Hague, Netherlands, December 16, 2022. Mustafa is charged with the war crimes of arbitrary detention, cruel treatment, the torture of at least six people and the murder of one person at a detention compound in Zllash, Kosovo, in April 1999. Salih Mustafa pleaded not guilty to all charges. Peter Dejong/Pool via REUTERS
القائد المتمرد السابق صالح مصطفى في المحكمة في لاهاي

حكم بالسجن 26 عاما على قائد المتمردين بكوسوفو بسبب جرائم حرب

دين صالح مصطفى بسبب تعذيب معتقلين في مركز اعتقال كان يشرف عليه الانفصاليون الألبان خلال حرب الاستقلال مع صربيا بين العامين 1988 و1999

العربية.نت
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أصدرت المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي، اليوم الجمعة، أول حكم لها بتهم ارتكاب جرائم حرب، بعدما قضت بسجن القائد المتمرد السابق صالح مصطفى مدة 26 عاماً.

وقالت القاضية مابي فيلت فوليا متوجهةً إلى مصطفى إن المحكمة "تقضي بسجنكم 26 عاماً" بعد إدانته خصوصاً بتهمتي القتل والتعذيب.

صالح مصطفى في الزي العسكري خلال الحرب
صالح مصطفى في الزي العسكري خلال الحرب
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وحكم على مصطفى بعد إدانته بتهم تعذيب معتقلين في مركز اعتقال كان يشرف عليه الانفصاليون الألبان خلال حرب الاستقلال مع صربيا بين العامين 1988 و1999.

وأتى الحكم في وقت تشهد كوسوفو توترات عرقية جديدة بعد ربع قرن تقريباً على الحرب. وسجل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، فيما استهدفت أيضاً قوات حفظ النظام التابعة للاتحاد الأوروبي.

ودين مصطفى بجرائم حرب عدة منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل. وبرئ من تهمة المعاملة الوحشية، لأنها مشمولة بتهمة التعذيب، على ما أفاد القضاة.

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