عقب مقتل ضابط شرطة.. وزير الداخلية الأردني يتعهد بمنع تكرار الشغب

قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الجمعة، إن بلاده ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب في مواجهة مظاهرات عنيفة اندلعت احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وذلك بعد اشتباكات الليلة الماضية في أنحاء البلاد أدت لمقتل ضابط شرطة.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستسمح بالاحتجاجات السلمية، لكنها لن تتسامح مع أي شغب يدمر الممتلكات العامة والخاصة مثل ما حدث الخميس.

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هذا وأعلن الأمن العام الأردني، الجمعة، إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل البلاد "بعد إساءة استخدامها" خلال إضراب سائقي الشاحنات الذي أسفر عن مقتل عقيد شرطة.

وقبل الإعلان الرسمي، أفاد مستخدمو تطبيق "تيك توك" في الأردن بتوقفه بشكل كامل منذ صباح الجمعة.

وشهد التطبيق نشر الكثير من مقاطع الفيديو لإضراب سائقي شاحنات النقل مع وضع أغانٍ تفاعلية وحماسية لأعمال التخريب وإغلاق الطرق.

وشيع الأردنيون، بعد صلاة اليوم الجمعة، جثمان العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بجرش، والذي قتل برصاصة مخربين في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن.

ووصل جثمان العقيد الراحل الدلابيح إلى مسجد الأمير راشد في بلدة الكفير مسقط رأسه ليشيع جثمانه في مقبرة البلدة بحضور واسع من مختلف مناطق المملكة.

وشهد التشييع حضور كبار ضباط الأمن العام والقيادات الأمنية في القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية.

ونعى مجلس الوزراء الأردني، الجمعة، العقيد الدلابيح الذي اغتالته أيادٍ آثمة أثناء قيامه بواجبه الرسمي في منطقة الحسينية، وفق وصف رئاسة الوزراء.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول: "مجلس الوزراء يدين هذا الاعتداء الغادر الجبان، ويؤكد أن يد العدالة ستطال القتلة وتحيلهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاءهم".