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الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية

الأردن: مقتل عقيد من قوات الأمن أثناء تعامله مع أعمال شغب بمعان

الأمن العام الأردني: سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات

دبي _ العربية.نت
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أفاد مصدر أمني أردني، ليلة الخميس إلى الجمعة، بمقتل عقيد من قوات الأمن أثناء تعامله مع أعمال شغب بمدينة معان جنوب الأردن.

وقال الأمن العام الأردني: سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات.

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نعت مديرية الأمن العام في بيان مقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، "إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

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