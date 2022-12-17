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Turkish President Tayyip Erdogan attends a ceremony to mark an increase in capacity at a natural gas storage facility in Silivri near Istanbul, Turkey, December 16, 2022. REUTERS/Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان وحزبه

أردوغان تعليقاً على "سجن" إمام أوغلو: القضاء سيصحح أي خطأ يرتكبه

الرئيس التركي: إلى أن يتم استئناف الحكم بحق رئيس بلدية إسطنبول، ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية

العربية.نت
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف، وذلك بعد صدور حكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول، مضيفاً أنه في غضون ذلك ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية.

وفي أول تعليق مباشر له على الحكم الذي صدر الأربعاء بإدانة المعارض أكرم إمام أوغلو، قال أردوغان إنه لا يكترث بمن سيكون مرشح المعارضة في انتخابات العام المقبل. ويُعد إمام أوغلو المنافس المحتمل لأردوغان وحكم عليه بالسجن لعامين وسبعة أشهر، كما فُرض حظر سياسي عليه.

إكرام أوغلو خلال تجمع لأنصاره الخميس في اسطنبول
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  • إكرام أوغلو خلال تجمع لأنصاره الخميس في اسطنبول
  • تجمع أنصار إكرام أوغلو الخميس في اسطنبول
(2 صور)
إكرام أوغلو خلال تجمع لأنصاره الخميس في اسطنبول
إكرام أوغلو خلال تجمع لأنصاره الخميس في اسطنبول
تجمع أنصار إكرام أوغلو الخميس في اسطنبول
تجمع أنصار إكرام أوغلو الخميس في اسطنبول
واشنطن تعبر عن انزعاجها من حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول أميركا تركيا واشنطن تعبر عن انزعاجها من حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول

وحوكم إمام أوغلو بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين في عام 2019، عندما انتقد قرار إلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البلدية التي فاز بها بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على المدينة لـ25 عاماً.

وقال أردوغان اليوم: "لم تصدر المحكمة قراراً نهائياً بعد. ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض". وأضاف: "إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه".

وأدت إدانة إمام أوغلو إلى التفاف المعارضة حول ما ترى أنه قتال من أجل الديمقراطية وحكم القانون والعدل.

ويقول منتقدون إن القضاء التركي يذعن لرغبة أردوغان في معاقبة منتقديه. من جهتها تقول الحكومة إن القضاة مستقلون.

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