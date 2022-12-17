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الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
روسيا و أوكرانيا

رئيس إيطاليا يتجاهل دعوة سفيري روسيا وبيلاروسيا لحفل عيد الميلاد

سبق أن تجاهلت الرئاسة الإيطالية في يونيو دعوة السفيرين لحفل موسيقي نُظم بقصر كيرينالي للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية

العربية.نت _ وكالات
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استبعد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، سفيري روسيا وبيلاروس من قائمة المدعوين إلى لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وفق ما أفاد مكتبه لوكالة فرانس برس.

وعادة ما تتم دعوة السفراء الأجانب لدى روما إلى قصر كيرينالي الرئاسي في منتصف ديسمبر للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

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وسبق أن تجاهلت الرئاسة الإيطالية في يونيو دعوة السفيرين إلى حفل موسيقي نُظم في قصر كيرينالي للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية.

وتدعم إيطاليا العضو المؤسس في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر فبراير، حيث قامت بمدها بالأسلحة وفرضت عقوبات صارمة ضد روسيا.

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