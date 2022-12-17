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والدة الضابط الأردني

فيديو مؤثر.. العقيد الأردني الدلابيح رابع فقيد لوالدته

تروي الحاجة شوفة التفاصيل الأخيرة لنجلها عبدالرزاق

عمان - محمد ساهر الطراونة
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ما زالت القصص المؤثرة والحزينة عن العقيد الأردني عبدالرزاق الدلابيح والذي قتل برصاص مخربين في محافظة معان جنوب الأردن، تظهر وتتكشف يوماً بعد يوم.

ظهرت الحاجة الأردنية "شوفه الزعبي" وهي والدة العقيد الدلابيح في فيديو وهي تلقي عليه نظره الوداع وتلقي أبيات شعر حزينة قالت فيها: "الموت الله يخون الموت عوايده ياخذ الغالي.. ياما أخذ شيوخ ومخاتيري وما يوخذ غير الزين".

• الفقيد الرابع

الحزن والوجع كان عندما عرف الشارع الأردني بأن العقيد الراحل الدلابيح هو رابع ابن تفقده الأردنية شوفة الزعبي والدة العقيد، وفق معلومات حصلت عليها "العربية.نت"، وهي الأم الصابرة، حيث توفي ابنها الأول بطلق ناري بالخطأ أثناء تنظيفه سلاحه الناري، وابنها الثاني توفي غرقا في سيل مائي بمحافظة الزرقاء، ونجلها الثالث كان ضابطاً في القوات المسلحة توفي بحادث سير، والرابع فقيدها الأخير العقيد عبدالرزاق الدلابيح.

وتروي الحاجة شوفة التفاصيل الأخير لنجلها عبدالرزاق قائلة: "كان رضياً يحب الجلوس عندي يومياً، وفي يوم رحيله كان عندي وطلبوا منه أن يذهب للواجب والدعم الأمني".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، إن التحقيقات في حادثة وفاة العقيد عبدالرزاق الدلابيح مستمرة ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع.

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وعبّر الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد، قائلاً "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

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