5000 سائح عالقون في البيرو بسبب الأزمة السياسية والطوارئ

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Tourist police members guard the entrance to the Alejandro Velasco Astete International Airport, in Cusco, Peru, on December 16, 2022, after it was closed due to recent protests. Peru declared a nationwide state of emergency on December 14 over violent protests against the ouster and arrest of ex-president Pedro Castillo that have left seven people dead. Castillo's supporters have taken to the streets and set up roadblocks countrywide in protests that have also left 200 injured as they demand his release and the holding of early elections. (Photo by Ivan Flores / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS topshot - peru - politics - protests - castillo - supporters topshot - peru - politics - protests topshot - peru - politics - peace - protest topshot - peru - politics - protests - peace - march topshot - peru - politics - peace - protest topshot - peru - politics - protests topshot - peru - politics - protests topshot - peru - politics - protests - blockade topshot - peru - politics - peace - protest topshot - peru - politics - protests - blockade topshot - peru - politics - peace - protest peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - curfew peru - politics - peace - protest peru - politics - protest - castillo - supporters peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest People take part in a march to ask for peace and in support of the police and military at the San Martin square in Lima, on December 16, 2022. peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest Indigenous people take part in a march to ask for peace and in support of the police and military at the San Martin square in Lima, on December 16, 2022. peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - protest - castillo - supporters peru - politics - protest - castillo - supporters peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - politics - peace - protest peru - 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protests - peace - march peru - politics - protests - peace - march peru - politics - protests - tourism - airport peru - politics - protests peru - politics - protests peru - politics - protests peru - politics - protests peru - politics - protests A wounded woman lays on a makeshift hospital ward at the the Regional Hospital in the central Andean city of Ayacucho, Peru, on December 15, 2022, after the declaration of a national State of Emergency following protests demanding the release of ousted President Pedro Castillo and the closure of Congress. peru - politics - protests peru - politics - protests peru - politics - protests peru - politics - protests - security peru - politics - protests - security peru - politics - protests - security peru - politics - protests - security peru - politics - protests - security peru - politics - protests - security peru - politics - protests - security peru - politics - protests - tourism - airport peru - politics - protests - tourism - airport peru - politics - protests - tourism - airport peru - politics - protests - tourism - airport peru - politics - protests - tourism - airport peru - politics - protests - tourism - airport peru - politics - protests - tourism - airport peru - politics - protests - tourism - airport Passengers sit outside the entrance to the Alejandro Velasco Astete International Airport, in Cusco, Peru, on December 16, 2022, after it was closed due to recent protests. topshot - peru - politics - protests - army Soldiers guard the 16th kilometre of the Arequipa-Puno highway in the district of Yura, Peru, on December 15, 2022, after the declaration of a national State of Emergency. topshot - peru - politics - protests - castillo - supporters A supporter of former President Pedro Castillo yells at riot police while holding a national flag during a protest to demand the closure of Congress and the release of Castillo in downtown Lima, on December 15, 2022.
سائحون عالقون أمام مطار كوسكو

5000 سائح عالقون في البيرو بسبب الأزمة السياسية والطوارئ

في السابع من ديسمبر أمر الرئيس اليساري الراديكالي بيدرو كاستيو بحل البرلمان الذي صوت بعد فترة وجيزة وبغالبية كبيرة على إقالته بسبب "العجز الأخلاقي"

العربية.نت
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رفض البرلمان البيروفي، الذي فقد ثقة الرأي العام إلى حد كبير، تنظيم انتخابات عامة مبكرة في البلاد التي تشهد أزمة سياسية خطرة وتظاهرات تقمع بقسوة ما أدى إلى سقوط 18 قتيلاً بينما ما زال 5000 سائح عالقين في منطقة ماتشو بيتشو.

ويضع فشل مشروع القانون الذي قدمه حزب كان معارضاً للرئيس المخلوع بيدرو كاستيو، الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي في موقف صعب وقد يؤدي إلى إغضاب المتظاهرين الذين أدرجوا بين مطالبهم أمرين هما تنظيم انتخابات عامة فورية وحل البرلمان.

محتجون يقطعون مسار القطارات في البيرو
محتجون يقطعون مسار القطارات في البيرو

هذا وتتواصل التظاهرات المطالبة بالإفراج عن كاستيو وباستقالة بولوارتي لا سيما في أريكويبا (جنوب) وهوانكايو (وسط) وكوسكو (جنوب شرق) ، وأياكوتشو (جنوب) وبونو (الحدود البوليفية).

وبلغ عدد القتلى حتى الآن 18 حسب وزارة الصحة. وسقط عدد من الضحايا برصاص الشرطة والجيش. كذلك أوقف 147 شخصاً، حسب منظمة حقوقية غير حكومية.

وفي السابع من ديسمبر، أمر الرئيس اليساري الراديكالي بيدرو كاستيو (53 عاماً) بحل البرلمان الذي صوت بعد فترة وجيزة وبغالبية كبيرة على إقالته بسبب "العجز الأخلاقي".

وقد أوقف كاستيو أثناء محاولته اللجوء إلى السفارة المكسيكية. وأعلنت الحكومة التي واجهت وضعاً يفوق قدراتها حالة الطوارئ، الأربعاء، في جميع أنحاء الأراضي مما يسمح بتدخل الجيش.

سائحون عالقون في البيرو
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  • سائحون عالقون في البيرو
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سائحون عالقون في البيرو
سائحون عالقون في البيرو
سائحون عالقون في البيرو
سائحون عالقون في البيرو

مروحيات في ماتشو بيتشو

هذا وأعيد فتح مطار كوسكو العاصمة السياحية للبلاد بعد ظهر الجمعة، ما سمح ببدء إجلاء السياح، حسب صور نشرتها وزارة الدفاع.

وصباح الجمعة، قال داروين باكا رئيس بلدية ماتشو بيتشو لوكالة "فرانس برس"، إن "5000 سائح" عالقون في كوسكو.

وفي موقع ماتشو بيتشو بحد ذاته، هناك 622 سائحاً من بينهم 525 سائحاً أجنبياً عالقون أيضاً، حسب أرقام نشرتها البلدية.

سائحون عالقون في البيرو
سائحون عالقون في البيرو
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والقطار المتوقف منذ الثلاثاء هو الطريقة الحديثة الوحيدة للوصول إلى الموقع من كوسكو العاصمة القديمة لإمبراطورية الإنكا على بعد 110 كيلومترات.

ويفترض أن يرسل الجيش مروحية السبت ستقوم "بأربع رحلات إنسانية لنقل السياح" من ماتشو بيتشو إلى كوسكو حسب البلدية التي أكدت أن الأولوية ستكون للعائلات التي تضم "أطفالاً وأشخاصا ضعيفين".

وغادر نحو 200 سائح معظمهم من أميركا الشمالية والأوروبيين، المنطقة سيراً على الأقدام متبعين خط السكة الحديد للوصول إلى أولانتايتامبو التي تبعد 30 كيلومتراً، حيث كانت حافلات بانتظارهم.

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