أفغانستان.. مقتل 12 وإصابة العشرات بحادث في نفق شمالي كابل
النفق الذي بناه السوفييت بطول 2.6 كيلومتر هو إنجاز هندسي تاريخي يربط كابل وشمال أفغانستان
قالت السلطات، اليوم الأحد، إن حادثا تسبب في مقتل 12 على الأقل وإصابة العشرات في نفق سالانج الشهير الذي يقع على ارتفاع شاهق ويربط عاصمة أفغانستان بشمال البلاد.
وقال قاري يوسف أحمدي، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، إن 37 أصيبوا في الحادث في النفق الواقع على بعد نحو 90 كيلومترا شمالي كابل.
وقال أحمدي: "نعرب عن أحر تعازينا لأسر الضحايا.. وندعو أيضا جميع الوكالات المعنية لبذل مزيد من الجهود الجادة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المروعة".
ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن وزارة الأشغال العامة أن شاحنة وقود انقلبت واشتعلت فيها النيران في النفق ليلة أمس السبت. وأُخمد الحريق اليوم الأحد، ولكن الحركة المرورية كانت مغلقة في النفق وقد يرتفع عدد الوفيات أو الإصابات، وفقا لمتحدث باسم الوزارة.
والنفق الذي بناه السوفييت بطول 2.6 كيلومتر هو إنجاز هندسي تاريخي يربط كابل وشمال أفغانستان، ما يصل شبه القارة الهندية بآسيا الوسطى عبر ممر جبلي خطر على ارتفاع 3400 متر.
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