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In this file photo taken on October 1, 2020 Salah Hamouri, Franco-Palestinian lawyer and field researcher for ADDAMEER (Conscience) Prisoner Support and Human Rights Association, a Palestinian non-governmental organisation that works to support Palestinian political prisoners held in Israeli and Palestinian prisons, gives an interview with AFP at the NGO's offices in the West Bank city of Ramallah. Paris estimated on December 1, 2022, that the Franco-Palestinian lawyer Salah Hamouri, detained without formal charge in Israel since last March and who must be expelled to France, should be able to lead a normal life in Jerusalem. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP)
محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري

إسرائيل ترحّل محاميا حقوقيا فلسطينيا إلى فرنسا

بيان حملة الدفاع عن حموري بعد الترحيل: "جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي"

العربية.نت، رويترز
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قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، إن إسرائيل قامت اليوم الأحد بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني، صلاح حموري، لاتهامه بارتكاب مخالفات أمنية بحق الدولة.

وتم اصطحاب حموري للمطار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا، وقالت حملة الدفاع عنه إنه ليس لديه سبل قانونية لاتباعها في هذا الشأن.

وألغت السلطات إقامة حموري (37 عاما)، الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، في القدس في الأول من ديسمبر واتهمته بأنه نشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها إسرائيل وحلفاء غربيون لها "جماعة إرهابية".

وذكر بيان الداخلية الإسرائيلية: "خلال حياته، نظم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية منفردا ولصالح المنظمة ضد مواطنين وشخصيات إسرائيلية معروفة".

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وقال بيان أصدرته حملة الدفاع عن حموري عن الترحيل إنه "جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي".

وقال حموري في بيان: "يأخذ الفلسطيني معه حيثما ذهب قضية شعبه وهذه المبادئ. نحمل الوطن معنا إلى حيث تنتهي بنا الطريق".

واعتقلت إسرائيل حموري في أحدث اعتقال إداري دون اتهام في الفترة من السابع من مارس وحتى الأول من ديسمبر عندما ألغت إسرائيل إقامته وقالت إنه سيرحل.

ولم يصدر تعليق بعد عن القنصلية الفرنسية في القدس اليوم الأحد.

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