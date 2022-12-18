إسرائيل ترحّل محاميا حقوقيا فلسطينيا إلى فرنسا

قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، إن إسرائيل قامت اليوم الأحد بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني، صلاح حموري، لاتهامه بارتكاب مخالفات أمنية بحق الدولة.

وتم اصطحاب حموري للمطار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا، وقالت حملة الدفاع عنه إنه ليس لديه سبل قانونية لاتباعها في هذا الشأن.

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وألغت السلطات إقامة حموري (37 عاما)، الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، في القدس في الأول من ديسمبر واتهمته بأنه نشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها إسرائيل وحلفاء غربيون لها "جماعة إرهابية".

وذكر بيان الداخلية الإسرائيلية: "خلال حياته، نظم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية منفردا ولصالح المنظمة ضد مواطنين وشخصيات إسرائيلية معروفة".

وقال بيان أصدرته حملة الدفاع عن حموري عن الترحيل إنه "جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي".

وقال حموري في بيان: "يأخذ الفلسطيني معه حيثما ذهب قضية شعبه وهذه المبادئ. نحمل الوطن معنا إلى حيث تنتهي بنا الطريق".

واعتقلت إسرائيل حموري في أحدث اعتقال إداري دون اتهام في الفترة من السابع من مارس وحتى الأول من ديسمبر عندما ألغت إسرائيل إقامته وقالت إنه سيرحل.

ولم يصدر تعليق بعد عن القنصلية الفرنسية في القدس اليوم الأحد.