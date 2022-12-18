السفير الروسي بأميركا: واشنطن تتورط بشكل متزايد في حرب أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة "تتورط" بشكل متزايد في الصراع بأوكرانيا وتتجاهل مخاوف روسيا التي عبرت عنها عبر جميع القنوات.

كما أضاف "عواقب زيادة إمدادات الأسلحة لكييف لا يمكن التنبؤ بها حقاً، مشيرا إلى "أن الولايات المتحدة تتجاهل مخاوفنا تماما، التي نبلغها لمحاورينا عبر جميع القنوات المتاحة"، وفق ما نقلته صحيفة "نيوزويك" اليوم الأحد.

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وشدد على أن الخطوات العملية التي يتخذها البيت الأبيض تزيد المخاطر باستمرار من خلال "إرسال المزيد المزيد من الأسلحة القوية"، وهو ما يشير إلى أن واشنطن تسعى إلى التصعيد على حد قوله.

275 مليون دولار

جاء هذه التصريحات بعدما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، للتصدي للعملية الروسية في البلاد، إضافة إلى المساعدات التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وقال سوليفان، الثلاثاء الماضي، إن واشنطن أعلنت افي وقت سابق عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، مشيراً إلى أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن مساعدات جديدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن حزمة المساعدات التي أعلن عنها في التاسع من هذا الشهر، تؤكد التزام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية، بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي وغيرها من متطلبات ميدان المعركة.

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صواريخ وعربات مدرعة

وكانت مصادر مطلعة، نقلت قبل أسبوع، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن حزمة المساعدات ستتضمن وسائل لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني والتصدي لطائرات مسيرة.

كما من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا كذلك صواريخ لأنظمة HIMARS، وعربات مدرعة من نوع Humvee ومولدات الطاقة.

ومن المخطط أيضاً أن يتم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من مستودعات البنتاغون، وفقا لما ذكرته "رويترز".

يشار إلى أنه ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، أغدقت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بالمساعدات العسكرية على كييف، مزودة القوات الأوكرانية بصواريخ دقيقة ومتطورة، فضلاً عن مضادات للطائرات والدبابات.