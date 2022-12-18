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بوتين ورئيس أركان الجيش الروسي
بوتين ورئيس أركان الجيش الروسي
روسيا و أوكرانيا

مسؤولون أميركيون: واشنطن منعت مخططا أوكرانيا لاغتيال رئيس الأركان الروسي

العربية.نت ووكالات
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن واشنطن حاولت منع كييف من شن هجوم على رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، بغرض اغتياله.

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محاولة اغتيال

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الإدارة الأميركية كانت أول من اكتشف أن غيراسيموف كان يخطط لزيارة الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة لم تمرر هذه المعلومات إلى أوكرانيا، "خوفا من أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأضافت أنه بعدما علمت كييف بأنباء الزيارة، حاول المسؤولون الأميركيون دون جدوى إقناع أوكرانيا بإلغاء الهجوم، حيث مضت أوكرانيا في تنفيذ مخططها لكن غيراسيموف لم يصب بأذى.

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الروسي

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، زار المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتفقد عمل القوات في منطقة العمليات الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير دفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بزيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية وتفقد تجمعات القوات في مناطق العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت أن شويغو استمع، في مركز القيادة، إلى تقارير من القادة حول الوضع وإجراءات القوات الروسية في مناطق العمليات.

بوتين يطلع على سير العمليات

في سياق العمليات على الأرض الأوكرانية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقرات المشتركة للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة.

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