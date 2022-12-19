أسقطوا 9 مسيّرات.. انفجارات قوية تهز كييف

بعد انفجارات قوية هزت العاصمة كييف، أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 9 مسيّرات أطلقتها القوات الروسية في أجواء العاصمة صباح اليوم الاثنين.

في التفاصيل، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط 9 طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف، وذلك في أحدث هجوم تشنه روسيا على المنطقة.

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من طراز "شاهد"

كما أفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة، وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تليغرام، إن روسيا هاجمت العاصمة بعدد كبير من المسيّرات من طراز شاهد، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية الصنع.

وتشن روسيا منذ أكتوبر الفائت ضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، تسببت بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص.

أما كييف فتقول إن روسيا أطلقت مئات الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 على أهداف في أوكرانيا، داعية إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على إيران رداً على ذلك.

روسيا تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

وبينما تتهم القوى الغربية طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستعملها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، اعترفت إيران فعلاً بإرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا، لكنها قالت إنها زودتها بها قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

عودة الخدمات

في حين تستخدم موسكو بالفعل مئات من الطائرات المسيّرة "شاهد-136" إيرانية الصنع، غير أنها تنفي استخدام ما تسمى طائرات "كاميكازاي" المسيرة.

أما الخدمات، فقد عادت إلى العاصمة الأوكرانية من شبكة الميترو حتى توصيل إمدادات المياه لجميع السكان، وذلك بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية، حيث أطلقت روسيا أكثر من 70 صاروخاً، الجمعة الماضية، في واحدة من أكبر هجماتها منذ بدء عمليتها العسكرية في 24 فبراير، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.