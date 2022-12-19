الأردن.. مقتل 3 شرطيين بعملية مداهمة المتهم بقتل الدلابيح

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل العميد عبدالرزاق الدلابيح.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إنه تم قتل المشتبه به في قتل الدلابيح "وهو من حملة الفكر التكفيري، وضبط ثمانية أشخاص آخرين، والتحقيقات جارية".

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مقتل الدلابيح

وكانت مديرية الأمن العام نعت، الخميس الماضي "العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

الملك يقدم العزاء

وشارك الآلاف من الأردنيين وسط صدمة كبيرة بتشييع جثمان الدلابيح، كما قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير الحسن ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الديوان الملكي واجب العزاء.

وكان مجلس الوزراء الأردني، قرر أمس الأحد، ترقية الدلابيح إلى رتبة عميد.

مظاهرات معان

أتت هذه الأحداث بعدما شهدت محافظة معان (جنوب الأردن)، أعمال شغب واحتجاجات على خلفية قرارات حكومية قضت برفع أسعار المحروقات في البلاد، ما لبثت الاحتجاجات أن انتقلت لمناطق في محافظات وقرى المملكة.