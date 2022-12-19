السودان.. إفشال خطط لتهريب مئات الإبل عبر البحر الأحمر
فرق المكافحة تمشط الشريط الحدودي بدوريات مستمرة للحد من عمليات التهريب المتكررة عبر حدود السودان الشرقية
أفشلت شرطة مكافحة التهريب بالسودان، تهريب 369 رأساً من الإبل في عمليتين منفصلتين بشرق البلاد.
وتعد عمليات التهريب عبر الحدود الأكثر شيوعاً بالسودان، لمساحته الشاسعة، ويتقاسم الحدود مع عدة دول لا توجد أي فواصل حدودية بينها، طبيعية كانت أو صناعية.
مدير شرطة مكافحة التهريب، العميد عبد الوهاب موسى، أوضح أمس الأحد، أن العملية الأولى تمثلت في ضبط 158 رأساً من الإبل بمنطقة أوسيف، والثانية كانت بمنطقة قباتيت، وأسفرت عن استعادة 211 رأساً كانت في طريقها لخارج السودان.
ولفت العميد عبدالوهاب إلى أن فرق المكافحة تمشط الشريط الحدودي بدوريات مستمرة للحد من عمليات التهريب المتكررة عبر حدود السودان الشرقية.
وتزدهر عمليات التهريب بحدود السودان الشرقية، وتتنوع بين جرائم تهريب البشر والسلاح والإبل والسكر والحبوب، وتعتبر أحد أكبر مناطق عبور اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وتستغل العصابات حالة السيولة الأمنية حاليا لزيادة معدلات أنشطتها الإجرامية.
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