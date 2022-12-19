الكشف عن أسماء وصور ضباط الأردن الذين قضوا بمداهمة قاتل الدلابيح

فجع الشارع الأردني، صباح اليوم الاثنين، بخبر مقتل 3 من رجال الأمن العام خلال مداهمة لمكان تواجد المشتبه به في قتل العميد عبدالرزاق الدلابيح في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوبي الأردن.

بيان مقتضب صدر عن مديرية الأمن العام، وصل لـ"العربية.نت" نسخة منه، قال فيه الناطق الإعلامي العقيد عامر السرطاوي: "مديرية الأمن العام تنعى استشهاد ثلاثة من مرتباتها وإصابة خمسة اخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد عبدالرزاق الدلابيح، حيث تم قتل المشتبه به وهو من حملة الفكر التكفيري، بالإضافة إلى ضبط ثمانية أشخاص آخرين والتحقيقات جارية".





الملازم معتز موسى عبدالهادى النجاد العريف ابراهيم عاطف علي الشقارين النقيب غيث قاسم الرحاحلة

مادة اعلانية

الرحاحلة والنجادا والشقارين

وبعد تحقق "العربية.نت" من أسماء رجال الأمن الذين قضوا خلال المداهمة، تبين أن النقيب غيث قاسم الرحاحلة هو أحدهم، بالإضافة إلى كل من الملازم معتز موسى عبدالهادى النجادا، والعريف ابراهيم عاطف علي الشقارين.

مصدر أمني أكد أن المصابين حالاتهم تتراوح بين الحرجة والحسنة، حيث نقلوا جميعهم إلى المستشفى وإلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين من مرتبات مديرية الأمن العام، خلال مداهمة مشتبه به بمقتل العميد الدلابيح صباح اليوم.