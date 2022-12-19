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مناورات صينية ببحر الصين الجنوبي
مناورات في بحر الصين الجنوبي

بعد اتفاقية "دون حدود".. مناورات بحرية بين روسيا والصين

التدريبات تشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي

العربية.نت - رويترز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 21 و27 ديسمبر الجاري.

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مناورات دورية

وأضافت أن التدريبات البحرية المشتركة، التي تُجرى سنويا منذ عام 2012، ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي.

كما أضافت "الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وسعت موسكو إلى توثيق علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع بكين منذ غزوها أوكرانيا في فبراير شباط، وتعتبر الزعيم الصيني شي جينبينغ حليفا رئيسيا في تحالف مناهض للغرب.

"دون حدود"

ووقع البلدان شراكة استراتيجية "دون حدود" قبل أيام فقط من شن موسكو أكبر غزو لأراض في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في فبراير، لكن بكين عبرت منذ ذلك الحين عن قلقها إزاء تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وقالت روسيا إن أربع سفن تابعة لها ستشارك في المناورات، بما فيها طراد الصواريخ فارياج، بينما ستشارك ست سفن صينية إلى جانب طائرات وطائرات هليكوبتر من الجانبين.

وأبحرت السفن الروسية، اليوم الاثنين، من ميناء فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي للمشاركة في المناورات التي تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر أسبوعا.

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