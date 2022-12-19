بوتين يصل بيلاروسيا.. والكرملين ينفي توسيع العملية في أوكرانيا

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى بيلاروسيا، فيما نفى الكرملين أن الزيارة تهدف لتوسيع العملية في أوكرانيا.

ويلتقي بوتين نظيره ألكسندر لوكاشنكو، حليفه في النزاع الأوكراني، فيما أعلنت كييف أنها تخشى هجوما محتملا من الأراضي البيلاروسية في 2023. وبث التلفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر بوتين وهو ينزل من الطائرة قبل أن يستقبله لوكاشنكو بحرارة مع مسؤولين آخرين على مدرج المطار.

مادة اعلانية

وقبلها، وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، البيانات الخاصة بارتباط زيارة بوتين إلى مينسك بحل قضية مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأنها "غبية ولا أساس لها من الصحة".

جاء ذلك في الإفادة الصحافية للمتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تابع أن الزعيمان يناقشان الأهداف والغايات الجديدة لدولة التحالف بين روسيا وبيلاروسيا، في ظل الظروف الراهنة.

وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، قد أفاد في وقت سابق بأن وزيري الدفاع في البلدين يعتزمان المشاركة في القمة الروسية البيلاروسية في صيغة ضيقة، في إطار زيارة الرئيس بوتين إلى مينسك اليوم، حيث تعقد المحادثات بين الرئيسين حول قضايا التكامل ما بين البلدين بشكل واسع، بمشاركة أعضاء الحكومتين، ورؤساء الوزراء والوزراء، ليواصل الرئيسان بعد ذلك محادثاتهما الفردية، فيما يتوقع بعد ذلك أن يكون هناك مؤتمر صحافي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وأشارت الخدمة الصحافية للرئاسية البيلاروسية إلى أن الزعيمين سيعطيان الأولوية للقضايا الأمنية، ويتبادلان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والعالم، ويناقشان الإجراءات المشتركة للاستجابة للتحديات الناشئة.

هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تدريبات عسكرية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، حيث يواصل الجنود الروس، الذين وصلوا إلى بيلاروسيا في إطار التجمع الإقليمي للقوات، دورة التدريب القتالي المكثف، حسبما قالت الوزارة في بيان.

وسمح الرئيس البيلاروسي للقوات الروسية باستخدام أراضي بلاده عندما شنت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وله روابط دفاعية وثيقة مع موسكو.