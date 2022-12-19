جنازات مهيبة وحضور ملكي.. الأردنيون يشيعون 3 شرطيين

شيّع الأردنيون 3 رجال أمن قضوا خلال تنفيذهم لمداهمة أمنية لإلقاء القبض على المشتبه به بقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن.

وقالت المديرية في بيان صحافي إن المشتبه به قتل وهو من حملة "الفكر التكفيري"، كما جرى ضبط 8 أشخاص آخرين والتحقيقات جارية معهم.

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حضور ملكي

وحضر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الاثنين، إلى منطقة صويلح بالعاصمة عمان للمشاركة في تشييع النقيب غيث قاسم الرحاحلة.



ولي العهد الأردني يشارك في التشييع

وشيع جثمان النقيب من مسجد صويلح الكبير إلى مقبرة صويلح، فيما تقبل التعازي في مدينة السلط / شارع الستين مقابل ديوان الرحاحلة.

حضور مهيب

كما شيع الأردنيون جثمان الملازم ثان، معتز موسى النجادا، من مسجد منشية ماعين إلى مقبرة البلد/مأدبا، وسط حضور كبير من أهل وأصدقاء الشاب الراحل، بالإضافة إلى حضور عسكري مهيب من رفاق السلاح من مرتبات الأجهزة الأمنية من الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية.

الراحل النجادا من خريجي جامعة مؤتة الجناح العسكري، وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية.

وفي جنوب الأردن، شُيع جثمان العريف إبراهيم عاطف الشقارين من مسجد العيص الكبير/ إلى مقبرة مجادل/ العيص، بحضور مئات الأردنيين.

وسيطرت حالة من الحزن والغضب والاستنكار في المحافظات على هذا الفعل الغاشم الذي لا يقبله أحد في الأردن، فيما أكدت الفعاليات الشعبية والرسمية وقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية.