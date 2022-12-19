حزمة ذخائر بريطانية جديدة لأوكرانيا.. مخصصة للمدفعية

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة الى هولندا.

ويصل سوناك إلى لاتفيا الاثنين لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة االعملية العسكرية الروسية.

مادة اعلانية

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.

مئات آلاف القذائف

كما أضاف أن سوناك سيعلن أيضاً عن تزويد بلاده كييف "مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الاساسية لسلاح المدفعية الى أوكرانيا طوال عام 2023".

وأشار البيان الى أن بريطانيا كانت أول من "قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومؤخرا 125 مضاد للطائرات".

وتابع "قدمنا أيضا أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة منذ شباط/فبراير، حيث ارتبطت عمليات التسليم مباشرة بالعمليات الناجحة لاستعادة الأراضي في أوكرانيا".

مزيد من الدعم

وزار سوناك الشهر الماضي كييف متعهدا تقديم المزيد من الدعم لها في حربها ضد القوات الروسية في أعقاب الغزو في شباط/فبراير.

ولفت سوناك في البيان الى "ثبات طموحنا من أجل السلام في أوروبا مرة أخرى"، مضيفا "لكن لتحقيق السلام يجب ردع العدوان".

وسيلقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي كلمة خلال اجتماع التحالف الذي يشارك فيه قادة الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنروج والسويد وبريطانيا.