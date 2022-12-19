روسيا: أسقطنا 4 صواريخ أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا قرب بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم اعتراض أربعة صواريخ مضادة للرادار أميركية الصنع من طراز HARM في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون خلال يوم.

مادة اعلانية

ضربات أوكرانية

وأمس الأحد، قتل شخص وجرح خمسة آخرون، الأحد، في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أعلن الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على تليغرام.

واستهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما طالت حيا قريبا حيث "قتل شخص وجرح آخر"، وفق الحاكم.

وأضاف أن أضرارا لحقت بـ14 منزلا ونوافذ عدة مبانٍ تناثرت.

وتعرضت المنطقة للقصف مرات عدة منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.