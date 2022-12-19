اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
This handout photograph posted on October 14, 2022 on the Telegram account of the governor of Russia’s Belgorod region shows flames which are to come from a power station in Belgorod following Ukrainian shelling on October 14, 2022. (AFP)
من منطقة بيلغوورد - أرشيفية

روسيا: أسقطنا 4 صواريخ أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا قرب بيلغورود

وأسقطت أيضاً 8 طائرات بدون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أوراغان" في مناطق متفرقة

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم اعتراض أربعة صواريخ مضادة للرادار أميركية الصنع من طراز HARM في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية خلال اليوم الماضي.

الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة ياكوفليفكا في دونيتسك العرب والعالم الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة ياكوفليفكا في دونيتسك

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون خلال يوم.

ضربات أوكرانية

وأمس الأحد، قتل شخص وجرح خمسة آخرون، الأحد، في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أعلن الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على تليغرام.

من بيلغورود - رويترز
من بيلغورود - رويترز

واستهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما طالت حيا قريبا حيث "قتل شخص وجرح آخر"، وفق الحاكم.

وأضاف أن أضرارا لحقت بـ14 منزلا ونوافذ عدة مبانٍ تناثرت.

وتعرضت المنطقة للقصف مرات عدة منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط