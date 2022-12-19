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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - رويترز
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي لبريطانيا: أطالبكم بمزيد من منظومات الدفاع الجوي

الرئيس الأوكراني طلب مساعدة لندن في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها الشركاء

العربية.نت - وكالات
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طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة.

ووجه زيلينسكي طلبه لسوناك، من خلال كلمة عبر دائرة فيديو، مخاطبا اجتماعا في ريجا لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة، قائلا "أطالبكم بزيادة إمكانية تزويد بلدنا بمنظومات دفاع جوي، والمساعدة في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها شركاؤنا".

حزمة جديدة من لندن

هذا ويعتزم سوناك، الاثنين، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق، إضافة إلى هولندا.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.

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وتضم قوة الاستطلاع المشتركة التي تقودها بريطانيا- والتي تم تشكيلها للاستجابة سريعا للأزمات في شمال أوروبا- الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وبينما يدعم الحلفاء الغربيون، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بالتمويل والتدريب العسكري وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، تقول كييف إنها لا تزال بحاجة إلى المزيد للتصدي للهجوم الروسي.

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