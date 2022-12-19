روسيا و أوكرانيا
زيلينسكي: مستعدون لجميع السيناريوهات الدفاعية مع روسيا
زيلينسكي وجّه نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حماية حدود بلاده "أولوية دائمة" وإن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا.
وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم الأحد أن "حماية حدودنا، مع كل من روسيا وروسيا البيضاء، أولويتنا الدائمة... ونحن نستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية المحتملة".
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وفي خطابه، وجه زيلينسكي نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة.
وذكر أن قواته تسيطر على بلدة باخموت في الشرق حيث تدور معارك من بين الأعنف في البلاد.
بوتين يزور بيلاروسيا
تأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا.
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