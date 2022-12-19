اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من مستشفى في برشلونة - رويترز
فيروس كورونا

عام 2022.. كوفيد 19 السبب الرئيسي للوفيات في هذه الدولة!

تباطأ انتشار الفيروس كثيرا في النصف الثاني من عام 2022 بعد أن هدأت الموجة الأخيرة من المتحور أوميكرون الشديد العدوى

مدريد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 انخفض بنحو الثلث في إسبانيا في النصف الأول من ‭‭‭2022‬‬
‭‭‬‬ مقارنة مع العام الماضي، بيد أن المرض الناجم عن الفيروس ظل السبب الرئيسي للوفيات.

من أمام مستشفى في مدريد - رويترز
من أمام مستشفى في مدريد - رويترز

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن 20915 شخصا توفوا جراء إصابتهم بكوفيد 19 في النصف الأول من عام 2022 انخفاضا من 29300 خلال الفترة نفسها من عام 2021 وفقا للبيانات المؤقتة.

وفي العام الماضي، تسبب الفيروس في وفاة 39444 شخصا بانخفاض 35% عن عام 2020 ولكن بالمقارنة مع عام 2019، وهو العام الذي سبق ظهور الجائحة، فقد ارتفع عدد الوفيات المسجلة في إسبانيا بنحو 32041 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 135857 في إسبانيا منذ بداية الجائحة وحتى نهاية يونيو حزيران 2022.

هل يعود القلق مجدداً من كوفيد-19؟ الصحة العالمية تصرح صحة هل يعود القلق مجدداً من كوفيد-19؟ الصحة العالمية تصرح

وتباطأ انتشار الفيروس كثيرا في النصف الثاني من عام 2022 بعد أن هدأت الموجة الأخيرة من المتحور أوميكرون الشديد العدوى.

وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن عدد حالات الانتحار ارتفع 5.1% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع العام السابق، مسجلا 2015 حالة انتحار وهي أكبر نسبة من بين الأسباب الخارجية المؤدية للوفاة، مثل السقوط والغرق وحوادث السيارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نظام طهران يخترق حسابات المحتجين.. محتجزة تكشف نظام طهران يخترق حسابات المحتجين.. محتجزة تكشف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط