النقيب غيث الرحاحلة فقيد الأردن.. قضى بعد 100 يوم من زفافه

قصص حزينة تتكشف بعد أن قضى 3 رجال أمن أردنيين، اليوم الاثنين، خلال مداهمة نفذوها بالتعاون مع أقوة أمنية لإلقاء القبض على المشتبه به بقتل العقيد الأردني عبدالرزاق الدلابيح في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن.

فرحة لم تكتمل

لم تكتمل فرحة النقيب الأردني، غيث قاسم خليل رحاحلة، فبعد مرور 100 يوم من زفافه فجع أهله وأقاربه والأردنيون بوفاته رفقة اثنين من زملائه خلال تنفيذ عملية مداهمة للمشتبه به بمقتل العميد عبدالرزاق الدلابيح في محافظة معان، والتي أسفرت عن مقتل المشتبه به (من حملة الفكر التكفيري) وضبط ثمانية أشخاص آخرين.

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والنقيب الشهيد غيث هو نجل العميد الراحل قاسم رحاحلة، آمر كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة.

شهادة من معلم غيث

الدكتور الأردني هاني الطراونة روى تفاصيل حزينة عن طالبه في "جامعة مؤتة / الجناح العسكري" غيث الرحاحلة، قائلاً في منشور: "لن أنسى يا غيث اتصالات والدك رحمه الله بي قبل أن يصبح آمراً لكلية العلوم الشرطية بعد كل امتحان تقدمه، لأنه كان يتابع مسيرتك وكان يريد منك أن تصبح ضابطاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف الدكتور الطراونة قائلا: "ليت الأصبع الذي ضغط على الزناد نحوك قُطع قبل ذلك، يا غيث ألا يعلم القتلة أن والدتك الصابرة علقت عليك الآمال بعد وفاة والدك، هكذا هي مؤتة الأبطال ولادة للشهداء".