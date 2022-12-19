كوريا الشمالية تجري تجربة "مهمة" لتطوير قمر صناعي للتجسس

أجرت كوريا الشمالية تجربة "مهمة وفي مرحلة نهائية" لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل/نيسان 2023.

وأُجريت التجربة في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في بلدة دونج تشانج-ري في شمال غرب البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الاثنين.

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وتهدف التجربة إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية في التصوير بالأقمار الصناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية.

يأتي التقرير بعد يوم واحد من إعلان جيشي كوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه ساحلها الشرقي.

تجارب صاروخية سابقة

وأجرت كوريا الشمالية عددا لا سابق له من التجارب الصاروخية هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات بهدف الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، غير مكترثة بالعقوبات الدولية.

